نشرت الفنانة المصرية ” فريدة سيف النصر ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” علقت من خلاله على التحذيرات التي صرح بها الملياردير الأمريكي مؤسس شركة مايكروسوفت ” بيل غيتس ” .

والتي أشار فيها إلى أن العالم سوف يواجه أزمة بيئية ستكون تداعياتها أسوأ من أزمة فيروس كورونا المستجد .

فكتبت في تعليقها على ذلك قائلة : ” ربنا بجد ياخدك .. يعني إيه اللي عرفك هو أنت عراف .. ياخلّاف الظنون يارب .. الله ما اداش علمه لحد أنت أهبل صهيوني وأهبل كتير كده .. عرفت ومتأكد منين إلا إذا كنتم السبب ما أنت قايل عن كورونا قبلها بسنة ” .

وتابعت : ” بالبلدي فالك في دارك وإحنا معانا ربنا .. حسبنا الله ونعم الوكيل .. اللهم اجعل في تدبيرهم تدميرهم .. الدعاء يرفع البلاء ..يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف وليس لها من دون الله كاشفة .. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ” .

وأضافت فريدة سيف النصر : ” ورب الكعبة وبالصلاة على محمد هتعدي علينا زي شوية تراب في الهوا وإنتم اللي هتشيلوا الليلة هو كده .. الله عنود ولا يعاند ” .