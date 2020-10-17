تعرضت الفنانة المصرية ” فريدة سيف النصر ” إلى عدد من الانتقادات بعد نشرها صورة لصديقتها المتوفاة والتي اعتبرها بعض المتابعين غير محتشمة وطالبوها بحذفها ونشر صورة أخرى لها .

وهو الأمر الذي دفع فريدة سيف النصر للخروج بمنشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” للرد على تلك الانتقادات .

فكتبت قائلة : ” في إيه إنتم هاتربونا .. احط صورة لصديقة كبيرة توفيت وتطلب لها الرحمة يدخلوا استريها ونقي صورة وعلشان لابسة ديكولتيه وللعلم مقفول جدا لكن هما بصوا فين وست كبيرة ” .

وتابعت : ” يا معقدين الحياة ده أنا ماخدتش بالي إلا من وشها لكن إنتم بتفلوا وتبحلقوا ومرضي وعاملين شيوخ .. ممكن ماتعلقوش وماتدخلوش للي مش عاجبكم .. وحقيقي جبر يلم العفش .. اه والله ” .