حلت الفنانة ” فريدة سيف النصر ” ضيفة مع المخرجة ” إيناس الدغيدي ” في برنامجها ” شيخ الحارة والجريئة ” مساء أمس الثلاثاء والمذاع على قناة ” القاهرة والناس ” .

وكشفت فريدة سيف النصر خلال الحلقة عن تعرضها للخيانة من قبل صديقتها التي خطفت زوجها منها وتزوجته .

الأمر الذي جعلها لا تفكر في الارتباط مرة أخرى بعد الانفصال عنه وخاصة الزواج بشخص متزوج وفقا لمبدأها ” كما أوذيت لا أوذي أحدا ” .

فقالت : ” بيتي اتخرب لما صاحبتي خانتني واتجوزت جوزي .. وقتها أخدت قرار إني متجوزش أي راجل متجوز عشان محدش يتأذي زيي ” .

وتابعت : ” وقتها اتقدملي منتجين وعاملين في الوسط الفني وبعض رجال الأعمال وأغلبهم كان عندهم زوجة .. وعشان يتقربلك يشتم في مراته فكنت أقوله لما تنفصل عنها نبقى نشوف ” .

وأضافت فريدة سيف النصر : ” كرهت الرجالة بعد خيانة زوجي لي ” .. مشيرة إلى إنها تقدس الحياة العائلية وتحب البقاء في المنزل بين والدتها وإخوتها وأبنائها وأحفادها .