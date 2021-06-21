فريدة سيف النصر عن محمد رمضان: “كله عيوب ولكن…”

نشرت الفنانة فريدة سيف النصر، رسالة عبر صفحتها في “فيسبوك”، قالت فيها إنها لن تكتم شهادة حق، وطالبت مَن ينصحونها بالسكوت بالامتناع عن التعليق… حيث قالت: “محمد رمضان به عيوب مثله مثل جميع البشر”، كما ذكرت عيوب رمضان الشخصية من وجهة نظرها، موضحةً: “هاقولهالك لأول مرة عيوبك إنك عنيد، صوتك من دماغك، متهور، كياد، بيفرس ناس مقهورة، بيظهر نعم الله عليه ومبيستعنش على قضاء حوائجه بالكتمان”.

ونفت سيف النصر أن تكون من بين عيوب رمضان إهانة فنانين كبار، مؤكدةً أنه يُحيّي جميع كبار الفنانين ومَن هم أقدم منه في المهنة. وأضافت أنه شخص يتعامل مع المحيطين به باخترام، وفي خصوص أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز قالت إنها لن تكذّبها، ولكن هناك مكيدة دبّرها شخص يكره محمد رمضان، كما أثنت على أخلاق القديرة سميرة عبد العزيز وقالت إنها تُعامل الآخرين بمثل أخلاق فاتن حمامة.