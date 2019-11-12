فريق عمل مايا دياب يفاجيء النجمة بيوم ميلادها الـ٣٩.. شاهدوا كيف أطلّت بحفلها في مصر!

احتفلت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ بعيد ميلادها، اذ ان فريق عملها فاجأها بهذه المناسبة، وقد وثّقت هذه اللحظة من خلال فيديو صغير نشرته على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة اخرى احيت مايا مؤخرا حفلا في احد فنادق مصر ضمن حفلات نهاية عام 2019، قدمت فيه باقة مميزة من اجمل اغنياتها، وقد اطلّت بفستان طويل مكشوف عن الجنب.

الجدير ذكره ان مايا دياب ستشارك الممثل المصري حسن الرداد بمسرحيته الجديدة “لوكاندة الأوباش” المقرر عرضها ضمن ” موسم الرياض ” في المملكة العربية السعودية قريباً.

