شاركت الفنانة علا رشدي، جمهورها بفيديو جديد لها، وذلك من كواليس أحدث جلسة تصوير قامت بها.

إطلالة علا رشدي

وأطلت علا رشدي، مرتدية فستان جلد قصير باللون الأسود، مع جاكيت كلاسيك باللون الأسود أيضا؛ ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت علا رشدي في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار الروج الأحمر للشفاه.

كما اختارت علا رشدي، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

كما نشرت علا الفيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهرت خلالها بمظهرها الجديد المختلف عن المعتاد.

أحدث أعمال علا رشدي

وشاركت مؤخرا الفنانة علا رشدي، في “مسلسل فراولة“، بطولة الفنانة نيللي كريم والذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني المنقضي ٢٠٢٤.

قصة مسلسل “فراولة”

تدور أحداث مسلسل “فراولة” حول فتاة تُدعى “فراولة” نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات بإحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة، حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا، وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين، ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

أبطال مسلسل فراولة

وتعود نيللي كريم للكوميديا، بمشاركة شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.

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