حققت الحلقة 17 من مسلسل “لعبة نيوتن” نجاحا كبيرا بعد ظهور بطلة العمل منى زكي بفستان زفاف نال إعجاب الجمهور.

وشهدت الحلقة ارتداء “هنا – منى زكي” فستان زفاف المحجبات الذى أحضره لها “مؤنس – محمد فراج” استعدادًا لعقد القران داخل المركز الإسلامى بالولايات المتحدة الأمريكية، وخلعت دبلة زوجها “حازم – محمد ممدوح” بعد أن طلقها.

الفستان لاقى تفاعلا جماهيريا كبيرا وإعجاب رواد السوشيال ميديا فهو من تصميم مصمم الأزياء محمد سامي، الذي أكد أنه أجبر منى زكي على ارتداء غطاء الرأس، قائلا عبر حسابه بـ”إنستجرام”: “أوعوا تصدقوا إن محمد فراج (مؤنس) هو اللي لبس منى زكي (هنا) الحجاب، أنا اللي لبست منى زكي الحجاب”.

وتدور قصة مسلسل “لعبة نيوتن” حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

مسلسل “لعبة نيوتن” من بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، والممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.