شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة لها خطفت فيها الانظار مرة جديدة بإطلالة جريئة.

فقد ظهرت رانيا يوسف، في الصور الجديدة، في حديقة منزلها وهي تستمتع بأشعة الشمس والطبيعة مرتدية فستان مثير أسود وبه ورود حمراء ويكشف عن جزء من صدرها.







وتواظب رانيا يوسف هذه الفترة على مشاركة جمهورها بالصور بشكل يومي حيث كانت قد ظهرت قبل ذلك بإطلالات مثيرة بالمايوه من على شاطىء البحر.

ويشار إلى أن الفنانة رانيا يوسف تخوض تجربة جديدة فى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل “الحرامى” ينتمى نوعية أعمال الـ 10 حلقات، حيث تشترك فى بطولته إلى جانب الفنان بيومى فؤاد ويخرجه محمد سلامة ويشارك فى بطولته كارولين عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت.