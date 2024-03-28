حرصت نرمين الفقي بمشاركة متابعيها بإطلالة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت نرمين الفقي الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية فستان باللون الفضي مكشوفا من منطقة الصدر بصيحة الكتف الواحد، منفوشا بالتل الرمادي ومطرزا من الصدر بطريقة ملفتة.

نرمين الفقي بإطلالة جريئة

واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة وهي الذيل حصان، واختارت نرمين الفقي الظهور بشكل جمالي بسيط، حيث اعتمدت على اللون السيلفر أعلى العين مع القليل من البلاشر واللون الكاشمير في الشفاه.

وانتعلت نرمين الفقي الحذاء ذا كعب عالي باللون الفضي بطريقة جذابة لاستكمال اطلالتها السوارية .

تعليقات الجمهور

وواجهت نرمين انتقادا شديدا بسبب وصف البعض لفستانها بأنها جريء ومكشوف وغير مناسب للشهر الكريم على حد وصف عدد من المتابعين.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: “احنا في رمضان ربنا يهدينا، الأصفر عليكي حلو بس مكشوف أكثر من الازم، رمضان كريم، ماشاء الله، الله يحميك ويحفظك، احنا في رمضان يافنانة”.

نرمين الفقي في رمضان 2024

يذكر أن نرمين الفقي تشارك في رمضان 2024 بـ مسلسل “محارب” بطولة، حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوي، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وكانت آخر أعمال نرمين الفقي الفنية هو الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” الذي عُرض عام 2022، وشارك في بطولته سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، ولاء الشريف، محمود حجازي، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.

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