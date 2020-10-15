مظاهر التعري والإباحية مرفوضة في المجتمع العربي بشكل عام، وهي نادرة الحدوث في المجتمعات المحافظة، كالمجتمع السعودي، غير أن انتشار السوشيال ميديا ساهمت في شهرة عدد من الأشخاص الذين بدأوا بتغيير هذا الأمر، ومنهم من نشر صورا ومقاطع فيديو، صدمت الشعب السعودي بشكل كبير.

وتحولت حسابات هؤلاء المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتابعهم أعداد كبيرة من الأشخاص، إلى منصات لنشر صور وأفكار جريئة قوبلت بالرفض والهجوم.

وبالرغم من وجود عدد من الأشخاص الذين يرون أن ما يقوم به المشاهير حرية شخصية ولا يحق لأحد التدخل بهم، إلا أنه وفي كل مرة يشارك أحدهم بإطلالة أو يروج لفكرة فإنه يتعرض للانتقاد والهجوم.

وهناك الكثير من الشخصيات الشهيرة من السعودية التي أثارت الجدل مؤخرًا بسبب جرأتهم وخروجهم عن المألوف، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر السعودية رهف القنون التي شغلت قصتها العالم وذلك بعد هربها من أسرتها في السعودية إلى تايلند ثم طلبها اللجوء في كندا.

ومن الشخصيات المثيرة للجدل أيضًا هند القحطاني والتي تعيش في أمريكا مع أولادها بعد انفصالها عن زوجها، وعادة ما تتصدر القحطاني الترند في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إثارتها للجدل سواء إطلالاتها الجريئة أو تصريحاتها.

هذا وتعدّ السعودية أمل الشهراني المقيمة أيضًا في دولة أجنبية من السعوديات اللواتي أثرن الجدل حولهن مؤخرًا بسبب مخالفتهن العادات والتقاليد حيث ظهرت أكثر من مرة مرتدية البكيني على الشاطئ.

وعانى عدد كبير من نجوم السوشيال ميديا في السعودية من انتشار فيديوهات جريئة وصادمة لهم وصفت بالفضائح وعرضتهم للهجوم، من بينها فيديوهات نسبت لهم وهي غير حقيقية وفيديوهات جريئة وصادمة قاموا بتصويرها بأنفسهم، وتصدروا مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الفضائح.

وفي هذا الفيديو نستعرض أبرز الصور والفيديوهات الجريئة والفاضحة التي انتشرت لنجوم السوشال ميديا في السعودية وتسببت بتصدرهم الترند في الفترة الأخيرة.