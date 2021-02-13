وجه الفنان اللبناني ” فضل شاكر ” رسالة صوتية إلى قناة الجديد هاجم من خلالها الحكومة اللبنانية وعلق على الأحكام الصادرة ضده بالحبس خلال الفترة الماضية .

وأشار فضل شاكر إلى أن سبب الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة 15 عاما يرجع إلى إستلامه لصندوق هدايا وصله من شخص من السويد به معالق وشوك وسكاكين .

وعلق على ذلك قائلا : ” معقول يحكموني 15 سنة قال فيه واحد جايبلي علبة فضة بيها معالق وشوك وسكاكين جايبهم من السويد ووالله العظيم ما بعرفه ولا شفته .. وقف عالحاجز كمشوه وحطوه سجنوه وطلع براءة وأنا انحكمت 15 سنة ” .

وتابع : ” شو بدي اطلع أحكي مش عيب على هيك دولة يحاكموا فنان مثلي ,, روحو اسألوا فيروز عني روحوا اسألوا الفنانين الكبار عني بيعرفوا قيمتي .. ما بتخافوا الله شو هالعالم ما بتستحي ” .

وعن الحكم الذي صدر ضده بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة تمويل جماعة الأسير قال فضل شاكر : ” وبعدين حكموني 7 سنين قال تمويل جماعة الأسير .. الشيخ أحمد الأسير عندكم اتفضل يا حضرة القاضي استدعيه لعندك خليه يقول إذا أنا عاطيه سنت حاكمني 70 سنة مش 7 سنين ” .

وأضاف أن الإعلام اللبناني دائما ما يقف ضده واصفا إياه ب ” الإعلام المهين ” وطالب بإغلاق تلك القنوات لأنها لا تدعم الفن المحترم على حد قوله .

يذكر أن المحكمة العسكرية اللبنانية كانت قد أصدرت حكمين بالسجن لمدة 22 عاما مع الأشغال الشاقة ضد الفنان فضل شاكر .. وقضى الحكم الأول بحبسه 15 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمة التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم .

أما الحكم الثاني فقضى بحبس فضل شاكر سبع سنوات مع الأشغال الشاقة والتجريد من حقوقه المدنية وتغريمه خمسة ملايين ليرة لبنانية بتهمة تمويله مجموعة الأسير المسلحة والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية .

قناة الجديد تركت كل شي في مشاكل بالبلد ومشغولة تفتح مجال للـ #إرهابي فضل شاكر ليطلع يبيّض صفحته وهوي في دم عسكريين من الجيش اللبناني برقبته، وبكل عين وقحة بينتقد الحكم اللي صادر بحقه، انت لازملك إعدام ! pic.twitter.com/ISiGIM17eV — ﮼مـعـاون﮼ ﮼دولتو﮼ (@HRkain) February 12, 2021