شارك الفنان اللبناني فضل شاكر فرحته مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاعلان عن الاتفاق السعودي القطري وبداية المصالحة الخليجية والتي اعلن عنها مساء امس الاثنين.

وقال فضل شاكر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، تعليقا على هذا الموضوع: “كبر قلبي وفرحت كتير متلي متل الملايين بالعالم العربي لما سمعت خبر المصالحة الخليجية بين اخواننا واحبابنا”.

وتابع فضل شاكر “الله يجمع بين جميع الدول العربية على خير.. غاليين على قلوبنا والل”.

كبر قلبي وفرحت كتير متلي متل الملايين بالعالم العربي لما سمعت خبر المصالحة الخليجية بين اخواننا واحبابنا

الله يجمع بين جميع الدول العربية على خير



غاليين على قلوبنا والله — فضل شاكر (@fadel_chaker) January 5, 2021

يذكر أن المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان كانت قد أعلنت، الشهر الفائت، عن إصدار حكمين غيابيين بحق الفنان المتواري عن الأنظار فضل شاكر. وقضى الحكمان بسجنه لمدة تصل إلى 22 عاماً مع الأشغال الشاقة. كما تضمنا تجريده من كل حقوقه المدنية.