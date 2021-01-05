شارك الفنان اللبناني فضل شاكر فرحته مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاعلان عن الاتفاق السعودي القطري وبداية المصالحة الخليجية والتي اعلن عنها مساء امس الاثنين.
وقال فضل شاكر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، تعليقا على هذا الموضوع: “كبر قلبي وفرحت كتير متلي متل الملايين بالعالم العربي لما سمعت خبر المصالحة الخليجية بين اخواننا واحبابنا”.
وتابع فضل شاكر “الله يجمع بين جميع الدول العربية على خير.. غاليين على قلوبنا والل”.
يذكر أن المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان كانت قد أعلنت، الشهر الفائت، عن إصدار حكمين غيابيين بحق الفنان المتواري عن الأنظار فضل شاكر. وقضى الحكمان بسجنه لمدة تصل إلى 22 عاماً مع الأشغال الشاقة. كما تضمنا تجريده من كل حقوقه المدنية.
للاسف البيت الشعري الذي يستعمل لمسح الجوخ والتطبيل لكل المواقف المتناقضة أعطيته قبل شوي لواحد ثاني والذي يقول الشاعر فيه لكافور الإخشيدي عندما حدث زلزال في مصر :
ما زلزلت مصر من كيد الم بها
ولكن رقصت من عدلكم طربا ههههههههههههه
مع هذا راح اعطيك بيت شعري ثاني زمر فيه واعمل قرشين حلوين هههههههههههه وهو روح لموزة وأنفي انك كنت موافق على مقاطعة وحصار قطر، وقل لها وانت تهز على وحدة ونص :
إن كان سركمو ما قال حاسدنا فما لجرحٍ إذا أرضاكمو ألمُ ( كتبته لك بطريقة غنائية للسهولة ههههههههههه)
ماذا تقول أنت؟