فضيحة جديدة تلاحق النجم العالمي ​ويل سميث​، وذلك بعد فترة على الجدل الكبير الذي أثارته زوجته ​جادا سميث​، بكشفها عن خيانتها له.

وهذه المرة جاءت الفضيحة على لسان عارضة الأزياء الشهيرة ​تريشا بايتاس​، التي هاجمت سميث وعائلته، زاعمةً أسراراً فاضحة عنهم.

وجاء كلام بايتاس هذا من خلال مقطع فيديو نشرته للدفاع عن اليوتيوبر ​شين داوسن​ الذي اتهم بالتحرش بـ ​ويلو سميث​ إبنة ويل سميث بعد انتشار مقطع فيديو له يقوم بحركات بذيئة أمام صورتها.

وقالت:”ماذا عن ابنتك حينما كانت عارية فوق السرير إلى جانب حبيبها بعمر ال13، جادا بينكت، حقًا؟!.. اقلقي على زوجك الخائن الذي أقام علاقة مع الراقصين خاصتي دون رغبة منهم، ما رأيك في الحديث عن ذلك”؟







