ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر مواجهة ​فايزة أكتان​ طليقة الممثل التركي ​أوزجان دينيز​ قضية صادمة وهي ضرب مربية طفلها، وذلك بالتزامن مع اتهامها لطليقها أوزجان بتعنيفها.

وكان تقدم دينيز بدعوى جنائية ضد زوجته السابقة فايزة أكتان، بعد أن رفضت مغادرة الفيلا وواصلت العيش هناك مع ابنها، متجاوزةً بذلك القرار الصادر عن المحكمة بإعادة المنزل إلى أوزجان ليعيش فيه.

وأضافت صحيفة “صباح” التركية في تقريرها أنَّ دينيز، طالب زوجته السابقة بإخلاء المنزل الواقع في منطقة “ساريير” في تركيا، وتسليم المفتاح له، من خلال مذكرة توقيف وصلتها من المحكمة، إلا أنها لم ترضخ للتحذير واستمرت بالعيش هناك.





