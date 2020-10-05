كشف ال​إعلام​ي ​عمرو أديب​، خلال برنامجه “الحكاية” تسجيلات صوتية لشابة تدعي “ريم” تتحدث فيها عن علاقتها بالإخواني الهارب الى قطر ​عبد الله الشريف​، تروى فيها تفاصيل علاقتهما سويا.

وأشارت الشابة أن عبد الله الشريف أراد أن يقيم معها علاقة جنسية ولكنها رفضت: “عبدالله الشريف الندل المخادع، الخسيس. قولتله انت مشهور والناس تعرفك..بس انا معرفكش..وانا محتاجة اتاكد منك عشان نتقابل..كان بيقولي مانا اجيلك”.

وأضافت بأنه قال لها أن سبب جمعه للمال هو الحصول على الجنسية القطرية، لأنه يعلم أن قطر لديها أجندة خاصة وفور الانتهاء منها ستطرده من البلد.

وعلق أديب على التسجيل قائلا انه يبرأ فتيات قطر أن يكونوا مثل ما وصفهن عبدالله الشريف في التسجيلات المسربة له وتابع: “قطر اليوم مش هتنام وهيعملوا اللالى علشان تسجيلات عبدالله الشريف”.





