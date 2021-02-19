ضجت الصحافة العالمية بخبر كشف كورتني فوسكوفيتش حبيبة الممثل الأميركي ​أرمي هامر​ السابقة عن جرحه جسدها وكتابة أول حرف من اسمه عليه، ولم يكتف بذلك فقط، بل قام ايضا بلعق دمائها.

على صعيد آخر كان أعلن أرمي هامر مؤخرا خبر إنفصاله عن زوجته إليزابيث تشامبرز، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة رومانسية تجمعهما وعلق بالقول :”ثلاثة عشر عاما كأصدقاء مقربين، وزملاء روح، وشركاء، ثم آباء. لقد كانت رحلة لا تصدق، ولكن قررنا معًا طي هذه الصفحة والانتهاء من هذا الأمر”.

حبيبة آرمي هامر السابقة تدّعي أن الممثل جرح جسمها وأكمل الجرح بكتابة الحرف الأول من إسمه ثم لعق دمائها.



يذكر أن الممثل كان يتابع صفحات عديدة عن "أكل لحم البشر" عندما كان يواعدها. pic.twitter.com/ztlDNKFB33 — Celebs Arabic (@CelebsArabic) February 19, 2021