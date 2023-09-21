شاركت الفنانة مايان السيد جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بمجموعة صور جديدة لها.

إطلالة مايان السيد

ظهرت مايان بفستان أبيض قصير تميز بأنه عاري الكتفين وقصير كشف عن ساقيها، وكان لافت للانتباه أن هذا اللوك كشف عن نحاقتها الزائدة وفقدانها للكثير من الوزن خلال الفترة الماضية.

تفاعل جمهور مايان السيد مع صورتها وأضافوا العديد من التعليقات حول جمالها وأناقتها، وسألها الكثير منهم عن سر فقدانها للوزن ووصولها لهذا القوام.

رحلة مايان السيد

الجدير بالذكر أن مايان استمتعت خلال موسم الصيف بالعديد من الرحلات المميزة، كان أبرزها رحلة باريسية من الطراز الأول.

وكانت حريصة على زيارة العديد من المعالم السياحية أبرزها ديزني لاند وبرج إيفل وغيرها من الأماكن المميزة، ونسقت مايان العديد من الإطلالات العصرية المميزة خلال هذه الرحلة، وعاصرت خلالها أحدث صيحات الموضة العالمية

آخر أعمال مايان السيد

من ناحية أخرى، شاركت مايان السيد في رمضان 2023 بمسلسلين، الأول “1000 حمدلله على السلامة” مع النجمة يسرا وآدم الشرقاوي وعنبة وأحمد عبد الوهاب.

ومسلسل “جت سليمة” دنيا سمير غانم محمد سلام، سامي مغاوري، هالة فاخر، خالد الصاوي، شيرين، محمد ثروت، غادة طلعت، وعدد آخر من ضيوف الشرف، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكي.

وسينمائيا عرض لها فيلم “هاشتاج جوزني” وتشترك في بطولته مع أمير المصري، دينا، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمد محمود، إسلام إبراهيم وريهام الشنواني، تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.

مايان السيد تنتظر فيلم “بضع ساعات في يوم ما”

مايان السيد تنتظر عرض فيلم “بضع ساعات في يوم ما” الذي انتهت من تصويره منذ فترة، والفيلم السيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.

كشفت مايان السيد مؤخرًا عن تفاصيل دورها في هذا الفيلم قائلة: “دورا صعبا جدا أرهقني كثيرا ومتحمسة أن يراه الجمهور، وهي فتاة تعاني من مرض في الأعصاب يجعلها تكرر الكلام، وأتمنى أن أكون قدمته بشكل صحيح حتى يفهمه الجمهور بشكل جيد، كما حدث مع شخصية “خديجة” في مسلسل “إلا أنا” .

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