فجعت الفنانة ​فلة الجزائرية​ بوفاة شقيقتها الفنانة ​نعيمة عبابسة​، أمس الأحد، بعد صراع مع المرض

وكانت نعيمة تعاني من سرطان الثدي منذ أكثر من 25 سنة ثم أصبت مؤخراً بفيروس كورونا الأمر الذي أدخلها في غيبوبة متأثرة بمضاعفات الإصابة.

أما عايدة وهي الشقيقة الكبرى لنعيمة وفلة طلبت منذ يومين من متابعيها الدعاء لـ نعيمة بالشفاء وقالت :”أرجوا من الكل الدعاء لأختي نعيمة” ثم أضافت “حالتها حرجة، هي حاليا في العناية المركزة ومنعت عنها الزيارة أتمنى الشفاء العاجل لاختي الصغيرة”.

ونعيمة عبابسة من أشهر الفنانين في الجزائر، تؤدي الأغنية الجزائرية ذات الطابع الشعبي والحوزي، وهي ابنة الفنان الراحل عبد الحميد عبابسة وأختها هي فلة، المعروفة على مستوى الوطن العربي.

ونشرت فلة في صفحتها عبر خاصية القصة مقاطع فيديو من دفن نعيمة وصورة أخرى عبرت فيها عن حزنها لوفاتها.





