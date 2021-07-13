أحدثت عمليات التجميل ثورة نوعية في السنوات الاخيرة من ناحية التغير الكبير في شكل الفنانات والمشاهير على المستوى العالم بشكل عام أما في العالم العربي فمن شبه المستحيل ان تجد فنانة لم تلجأ الى التجميل بحيث باتت العودة الى صورهم القديمة تشكل صدمة بالنسبة لجمهورهم الذي نسي ما كانوا عليه سابقا.

وفي هذا التقرير نقدم لكم مقارنة بين صور قديمة وحديثة لبعض النجمات الخليجيات لرصد التغير الذي احدثته عمليات التجميل على ملامحهن.

وفي أغلب هذه الصور قد تعجز عن إيجاد أيّ تفصيل مشترك: لا الأنف، لا العيون، لا الحواجب ولا حتّى شكل الوجه بشكل عام. فالتغيّرات جذريّة، منها ما هو صادم في كل ما للكلمة من معنى ومنها ما هو مقبول وقد لعب دوره في تجميل الوجه.

ويشكل هذا التقرير مجموعة كبيرة من نجمات ومشاهير الخليج نذكر منهن الفنانة الاماراتية احلام، الفنانة الكويتية أمل العوضي، الفنانة اليمنية أروى، الاعلامية السعودية لجين عمران وشقيقتها الفنانة اسيل عمران، المغنية بلقيس فتحي، الاعلامية الكويتية حليمة بولند، الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، والفنانة الكويتية هند البلوشي، الفنانة السعودية ريم عبدالله، الفنانة البحرينية شيلاء سبت، الفنانة شمس الكويتية، الفنانة السعودية وعد، الفنانة البحرينية زهرة عرفات.



























