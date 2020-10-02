في هذا التقرير قصص مؤثرة لفنانات، تعرضن لحوادث إغتصاب وتحرش جنسي أبرزهن.

ميساء مغربي​

كشفت الممثلة المغربية ميساء مغربي تعرضها للتحرش الجنسي من قبل فنانين ومخرجين أثناء عملها في تصوير أعمالها الفنية، وقالت في أحد لقاءاتها الإعلامية، أنها تتعرض بصفة مستمرة للتحرش الجنسي منذ طلاقها، مضيفة أنها كانت تدعي الغباء من أجل التخلص من هذه المواقف.

لبنى أبيضار

وقد سبق لـلبنى أبيضارأن خرجت بتصريحات نارية، حول تعرضها للتحرش الجنسي من قبل الممثل المغربي سعيد الناصري، وذلك في العمل الذي جمعهما “الحمالة”، قد اتهمت سعيد الناصيري سابقاً أنه كان يلمس مناطق حساسة في جسدها ويطلب منها إقامة علاقة جنسية معه، وهو الأمر الذي رفضته، لكن في المقابل حرمت من حضور العروض الترويجية للفيلم.

​فيفي عبده​

إعترفت الفنانة المصرية فيفي عبده بتعرضها للتحرش الجنسي في العمل، أثناء تصويرها لأحد أفلامها الذي جسدت فيه دور راقصة، لكن في أغلب لقاءاتها الصحفية قالت انها صفعت الرجل الذي حاول التحرش بها.

​نيللي كريم​

إعترفت الممثلة المصرية نيللي كريم بتعرضها للتحرش الجنسي في الرابعة عشر من عمرها وقالت: “كانت داخل إحدى السيارات عندما حاول شباب فتح باب السيارة واقتحامها”، بحسب ما ذكرته في أحد لقاءاتها الإعلامية.

​منة شلبي​

لم تسلم الممثلة المصرية منة شلبي من التحرش، بحيث تعرضت له من قبل شاب حاول تقبيلها بالقوة في الشارع العام، وقد وصلت القضية الى دعوى قضائية.