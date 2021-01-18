كشفت وسائل إعلام تركية عن تعرض الفنانة ” سابينا توزيا ” إلى الإغماء خلال تواجدها في بلدها مقدونيا لقضاء عطلة رأس السنة .

وبعد نقلها إلى المستشفى تم تشخيص حالتها بإصابتها بورم في الدماغ .. وخضعت لعملية جراحية دقيقة لإزالة الورم والتي استمرت لمدة 10 ساعات .

وأشارت المصادر إلى أن سابينا توزيا بصحة جيدة ولكنها بحاجة إلى فترة من الراحة وهو ما ما جعلها تتوقف عن مسلسلها ” قطاع الطرق ” الذي تجسد فيه شخصية ” الأم خيرية ” .

يذكر أن الفنان سابينا توزيا اشتهرت في الوطن العربي بتجسيدها لشخصية ” عفيفة ” في المسلسل الشهير ” حريم السلطان ” .