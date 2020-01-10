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فنانة تفاجئ معجبيها بصورة لها من دون مكياج و”فوتوشوب” تكشف عيوب بشرتها

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unknown woman

فاجأت الفنانة ريهانا معجبيها بنشر صورة غير مسبوقة لها حيث كشفت بعض عيوب. وظهرت فيها بإطلالة طبيعية من دون إضافة أي لمسة مكياج ومن دون إخضاعها لتقنية الفوتوشوب.
rihanna
ولفتت النجمة، 31 عاماً، الأنظار بظهور حب الشباب على وجهها. وتعليقاً كتبت: “أول سيلفي في العام 2020” وحققت ما يزيد على 5 ملايين و412 ألف إعجاب.

وركزت الكثير من التعليقات رغم هذا على جمالها ودعاها عدد كبير من المتابعين الى عدم الخضوع لعمليات تجميل وعدم إدخال أي تعديلات على ملامحها.
rihanna
وفي وقت سابق أعلنت الفنانة تضامنها مع الأستراليين بسبب الحرائق التي اجتاحت بلدهم. ونشرت صورة مشتعلة لخريطته معربة عن حزنها من خلال رسم إيموجي مع إضافة التعليق: “دمار”.rihanna

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