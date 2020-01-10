فنانة تفاجئ معجبيها بصورة لها من دون مكياج و”فوتوشوب” تكشف عيوب بشرتها

فاجأت الفنانة ريهانا معجبيها بنشر صورة غير مسبوقة لها حيث كشفت بعض عيوب. وظهرت فيها بإطلالة طبيعية من دون إضافة أي لمسة مكياج ومن دون إخضاعها لتقنية الفوتوشوب.



ولفتت النجمة، 31 عاماً، الأنظار بظهور حب الشباب على وجهها. وتعليقاً كتبت: “أول سيلفي في العام 2020” وحققت ما يزيد على 5 ملايين و412 ألف إعجاب.

وركزت الكثير من التعليقات رغم هذا على جمالها ودعاها عدد كبير من المتابعين الى عدم الخضوع لعمليات تجميل وعدم إدخال أي تعديلات على ملامحها.



وفي وقت سابق أعلنت الفنانة تضامنها مع الأستراليين بسبب الحرائق التي اجتاحت بلدهم. ونشرت صورة مشتعلة لخريطته معربة عن حزنها من خلال رسم إيموجي مع إضافة التعليق: “دمار”.