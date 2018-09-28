فنانة تفاجىء الجميع وتعتذر من حلا شيحة وحنان ترك.. شاهد ماذا قالت!

أثارت الفنانة سما المصري الجدل حولها مجدداً، بعد إعلان ندمها على بعض تصرفاتها، وبعض الصور المثيرة لها، والتي كانت تنشرها من خلال حسابها الخاص على “إنستغرام”.

وفاجأت المصري متابعيها مؤخراً بتقديم إعتذار لحلا شيحة وحنان ترك من خلال مقطع فيديو نشرته، وقالت فيه: “بطلب من كل الناس اللي غلطت فيهم يقبلوا اعتذاري، وأولهم حنان ترك وحلا شيحة، ما عدا شخصين رجالة أنا مش ندمانة إني أهنتهم لأنهم دخلوا في عرضي وشرفي”

وأضافت: “أنا بعتذر لحلا شيحة عن الكلام اللي قولته في حقها، وأتمنى مفيش حد يعاتبها لأنها خلعت الحجاب، لأنها كان ممكن تفضل محجبة، وتعمل حاجات غلط، وربنا يهديها ويسامحها، وبعتذر لحنان ترك وبقولها متزعليش مني، أنا أخطأت في حقك لما قلت إنك هتخلعي الحجاب، أتمنى من ربنا إنك تحافظي على حجابك، وأنتي زي القمر وربنا يبارك لك في أولادك”.

وأكملت: “أنا آسفة لكل شخص أخطأت في حقه، ومسحت كل الفيديوهات اللي أخطأت فيها، من قناتي على يوتيوب وصفحتي بإنستغرام”.