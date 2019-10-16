فنانة تهاجم سميرة سعيد بعنف وتعتزل بعد خروجها من “ذا فويس”

هاجمت الفنانة المغربية ​ليلى البرّاق​ لجنة المدربين في برنامج “ذا فويس”، لا سيما مواطنها النجمة سميرة سعيد، إثر مشاركتها في برنامج المواهب، من دون ان تتمكن من تجاوز مرحلة “الصوت وبس”.

وأعلنت البراق اعتزالها قبل ان تتراجع عنه سريعاً وتحذفه. وقالت في بيان اعتزالها: “عذرا فأنتم على صواب لقد تأكدت أن مكاني لا يوجد في هذا الوسط الفني المليء بالمنافقين الذين يصطادون في المياه العكرة ويدمرون كل ما هو جميل ويزرعون الفتنة في هذا العالم الوهمي”.

وتابعت: “نعم إنني اعترف أنّه خانتني الألفاظ وتكلمت باندفاعٍ كبير لأنني أحسست بالظلم وعانيت من الألم الذي تسببت به لأمي ولأسرتي التي كانت تتمنى أن أكون نجمةً من نجوم الفن والتي آمنت بموهبتي مند البداية …نعم إنني اعترف بالرغم أنني حاصلة على دكتوراه فإنني ساذجةٌ كطفلة صغيرة ولا أعرف أن ادافع عن حقوقي لكني أحمل في قلبي الكثير من الحب والطيبة وليس في قلبي حقدٌ تجاه أحدٍ ولو ظلمني يوما فإنني أسامحه”.

وقالت البرّاق في برنامج إذاعي إنه فُرض عليها أداء أغنية “وعدي” ل​سميرة سعيد​ التي تعاملت معها كمبتدئة في الفن رغم أنها تعرفها وتعرف عائلتها.