فنانة تهاجم سميرة سعيد بعنف وتعتزل بعد خروجها من “ذا فويس”

Bravo @kholouddrif tu as été magnifique sur scène je te souhaite bon courage et une très bonne continuation ..on peut avoir une voix magnifique capable de faire plusieurs Techniques ornementales inaccessibles pour certains…mais c est très rare de trouver une voix qui transmet beaucoup d emotions et qui nous fait vibrer de l interieur Et qui nous donne des frissons …pour moi tu es the voice ❤❤❤❤