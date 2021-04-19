فاجأت الفنانة السعودية يامور متابعيها بإعلان خبر انفصالها عن زوجها الفنان محمد أنور. وجاء هذا في رسالة نشرتها عبر حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وكتبت فيها: “بكل قناعة ورضى وتفاهم تم انفصالي من محمد. كل الخير والسعادة أتمناها لصديقي الفنان محمد أنور”.

وأثار هذا موجة من التعليقات حيث تساءل المتابعون عن سبب هذا الانفصال. إلا أن الفنانة سارعت إلى حذف المنشور قبل أن تعيد نشر رسالة غامضة كتبت فيها: “إنتهت كذبة عشق لتبتدي حكاية عشق عنوانها الصدق”.

وقبل هذا نشرت صورة لها أرفقتها بالتعليق: “فهمتُ معنىٰ العشق عندما اعترفتَ لي بكل شجاعة عن حب يختبئ في قلبك سراً لي”.

ويشار إلى ان الفنانة ارتبطت بالفنان في العام 2016 وأنجبا طفلة في العام 2019. ويذكر أن آخر أعمالها التلفزيونية كان مسلسل “العمرة” الذي عرض في العام 2020.

ويذكر أن يامور دخلت عالم الفن بعد مشاركتها في العام 2014 في مسلسل “عندما يزهر الخريف”.