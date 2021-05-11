تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة البحرينية مروة خليل نشرته عبر حسابها الخاص في “سناب شات”، وكشفت من خلاله عن مقاطعة أبنائها لها، بعد طلاقها من والدهم.

ووجّهت مروة رسالة لأحد أبنائها قالت له فيها: “كل عام وحمد حبيبي ولدي بألف خير وصحة وسلامة، طبعاً أنا أمك أنا مو صديقتك ولا بنت الجيران أجي أسلّم عليك عند الباب وامشي”. وأضافت: “ولو ابي اقدر اخذك بالغصب لان الحضانة عندي يا ماما انت الحين صغير بتكبر وبنشوف الفيديو وراح ينتشر وبتعرف الصح بعدين رح تندم وتخسف علموك وايد اشياء ما علموك ان الجنة تحت اقدام الامهات ما علموك ان انا امك ما زالت موجودة ما قول إلا حسبي الله ونِعم الوكيل فيمن كان السبب في غسيل مخك وفي بعدك عني”.

وتابعت: “كثر ما قلبي محترق ومشتاقة لعيالي وانا لحد الحين راضية عليهم مستحيل اغضب عليهم.. بذمتكم في احد يعلّم ولاده ان أمكم هدتكم عشان ربعها الام ما تهد عيالها علشان اي حد عيالي في كف والباقي كلهم في كف”.

وكشفت الفنانة البحرينية عن سوء معاملة طليقها لها في فترة زواجهما وتعرّضها للضرب المبرح وحرمانها من رؤية أولادها بعد انفصالهما.