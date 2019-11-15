فنانة خليجية تناشد وتفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. والد طفلتها لا يعترف بها

أحدثت الفنانة الكويتية غدير الفهد ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في فيديو ناشدت فيه أمير الكويت لينصفها في قضية نسب تتعلق بابنتها.

وقالت إن والد الأخيرة يرفض الاعتراف بها حتى الآن رغم أنها بلغت السنة و7 أشهر. وأضافت: “ما زلت على ذمة كويتي في المحكمة الفنلندية وأنجبت منه بنتاً لكنه لا يقبل الاعتراف بها ولا إصدار أوراق ثبوتية لها. بنتي الآن عمرها سنة وسبعة أشهر” لافتة إلى أنه لا يقدم لها النفقة.

وكشفت أن اسم الرجل هو ناصر محمد اسماعيل السبهان وأنها لا تزال على ذمته رغم التبليغ الذي تلقاه من المحكمة الفنلندية، مشيرة إلى أنها رفعت قضايا ضده في الكويت وأنه يتنقل بحرية تامة.

كما ظهرت في فيديو نشرته على حسابها على “إنستغرام” برفقة الطفلة وقالت فيه إإن الكثير من النساء الخليجيات يعانين من المشكلة نفسها.

وعلقت: “إلى متى الواسطات؟ إلى متى حق هل أطفال ضايعة؟ ليش ما يحطون قانون صارم والي يخلف برا ويرد ديرته ينحكم؟ ولا ما تقدرون الا ع المساكين بواسطاتكم؟”.

وأضافت: “أبيكم انتو تجاوبوني: عادي شخص عليه ضبط وحضار ومنع سفر يدش للمخفر يشتكي بدون لا يمسكونه ويسجنونه؟ ولا الضبط والحضار مجرد كلمة محد يحترمها”.

وتابعت: “هل الواسطة فوق القانون؟ شلون شخص عليه ضبط وحضار ومنع سفر ويدش ويطلع للمخفر عادي؟ محد يحاسبها؟”.