تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جمعت الفنانة المهرة البحرينية وخطيبها من دون إظهار وجه الأخير. وأشار الكثيرون إلى أنه سلطان عبد اللطيف زوج الفنانة اليمنية بلقيس، مؤكدين أن الأخيرة رفعت لهذا السبب قضية الخلع.

وهذا ما دفع المهرة إلى الخروج عن صمتها حيث كتبت عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”: “بلقيس أختي والبيوت أسرار ومن سعى لخرابها أخرج أسرارها”.











وأضافت رافضةً التدخل في شؤونها الخاصة: “مالي دخل بغيري، طول عمري أمشي جنب الحيط، أنا بتكلم عن نفسي وبيتي سري”.

وتابعت ردًاً على متابعين: “طول ما هو بالحلال وأرجع أذكرك إن البيوت اسرار وأنا ما رح تطلعين مني منو زوجي ولا خطيبي ومالي دخل بغيري طول عمري امشي جنب الحيط ولا لي شغل بغيري أنا اتكلم عن نفسي بيتي سري”.

ويُشار إلى أن المتابعين كانوا قد فوجئوا بإعلان بلقيس عزمها الانفصال عن زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، وذلك في لقاء أُُجري معها عبر الهاتف ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يُعرض على شاشة قناة MBC4، وقالت فيه إنها رفعت قضية خلع ضده.