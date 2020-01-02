فنانة سعودية تعلن عن أمنيتها الزواج في 2020.. من هي؟

لم تتردد فنانة سعودية في الكشف عن امنيتها للعام الجديد 2020 وذلك في تغريدة عبر حسابها على تويتر.

وكتبت ريماس منصور في تغريدة: “وش احلامكم الي تتمنون تتحقق في 2020 ؟ اكتبو لي نقرا احلام بعض ، انا عن نفسي اتمنى ماتنتهى هالسنه الا وانا زوجة وأم لتؤام قولو امين ولكم بالمثل 🙏🏼❤️ سنه سعيده عليكم جميعا تحققون فيها كل أحلامكم .”

وش احلامكم الي تتمنون تتحقق في 2020 ؟

اكتبو لي نقرا احلام بعض ، انا عن نفسي اتمنى ماتنتهى هالسنه الا وانا زوجة وأم لتؤام قولو امين ولكم بالمثل 🙏🏼❤️ سنه سعيده عليكم جميعا تحققون فيها كل أحلامكم . pic.twitter.com/UAUXXMrvtx — الفنانة ريماس منصور (@remas_mansoor1) January 1, 2020

وكانت ريماس منصور قد ردت مؤخرا على الهجوم الذي تعرضت له بسبب خضوعها لعمليات تجميل قائلة أن أن ذوات الشفاه الممتلئة يحتاجون لعمل ” كونتور ” ، أما ذوات الشفاه الصغيرة يلجأنَ للفيلر لتعبئتها وتضخيمها أكثر.