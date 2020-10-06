قامت الفنانة السعودية ” حلا نورة ” بشكل مفاجئ بحذف جميع صورها من مواقع التواصل الإجتماعي وهو الأمر الذي أثار تساؤلات متابعيها حول السبب من وراء إقدامها على هذه الخطوة .

لتكشف حلا نورة عن السبب في ردها على تعليق لأحد المتابعات لها موضحة أن عائلتها تضغط عليها لارتداء الحجاب واعتزال الفن .

فقالت : ” حطيتهم بالأرشيف للأمانة كنت أفكر بالاعتزال وإني أتحجب .. أهلي يضغطون علي يريدوني أتحجب ” .

وتباينت ردود أفعال متابعيها حول هذا الأمر فمنهم من كان مؤيدا له ومنهم من عارض فكرة ضغط أهلها عليها وأن تقوم بتلك الخطوة على غير إقتناع .