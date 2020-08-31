نشرت الفنانة السعودية ” وعد ” مقطع فيديو عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي تهدد من خلاله متابعيها بطريقة ساخرة بالانتحار أو الزواج والابتعاد عنهم نهائيا .

وذلك بسبب عدم سؤالهم عنها أثناء فترة إختفائها عن مواقع التواصل الإجتماعي .

فقالت وعد في مقطع الفيديو : ” أول شي السلام عليكم .. إنتو ليه ما تسألوا عني من زمان ما صورت .. تبغوني أروح واترككم واتزوج لا انتحر عشان ما تسألون عليا ولا تهتمون بي ” .

وتفاعل المتابعون على الفيديو الذين عبروا عن إشتياقهم لها فيما اعتبر البعض أنها تمهّد لإعلان زواجها .