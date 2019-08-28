فنانة سورية تبهر الجمهور بتقليد أم كلثوم بطريقة كوميدية

نشرت الفنانة السورية ” شكران مرتجي ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها من كواليس حلقة برنامج ” كاش مع النجوم ” المذاع على قناة ” سما ” الفضائية السورية والتي تقوم بتقديمه إلى جانب مواطنها النجم ” سيف رفيق الدين سبيعي ” .
وظهرت شكران بمقطع الفيديو وهي تقوم بتقليد الفنانة المصرية الراحلة كوكب الشرق ” أم كلثوم ” بطريقة كوميدية وهي تغني على خشبة المسرح .
حيث ارتدت نظارة سوداء وترتدي فستان تقليدي قديم وتمسك بيدها اليمنى منديلا مثلما كانت تفعل أم كلثوم واعتادت على ذلك أثناء غنائها .
وبدأت شكران الغناء على أنغام اغنية ” بعيد عنك ” حيث قامت بتحريك شفتيها على كلمات الأغنية وتمثيل بعض هذه الكلمات بحركات طريفة .
وكتبت شكران في تعليقها على الفيديو قائلة : ” طبعا فن التقليد يكون أحيانا لرسم الإبتسامة فتكون المبالغة بالحركات وكانت صدفة وبدون تحضير .. كل الإحترام لمحبي وفن كوكب الشرق أم كلثوم رحمها الله ” .
وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الفيديو بالعديد من التعليقات الإيجابية التي أشادت بموهبة شكران مرتجي في التقليد وروح الدعابة التي تمتلكها .
كما انتشر مقطع الفيديو بشكل سريع وعلى نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي وحقق نسبة مشاهدات عالية .
شكران مرتجى بكاريكتير أم كلثوم
شكران مرتجى ترتجل كاريكتير فريد للست "أم كلثوم" وبتبهر الجميع باستديو كاش مع النجوم 😍#كاش_مع_النجومSeif Elsbei شكران مرتجى
Posted by كاش مع النجوم on Monday, August 26, 2019
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#كاش_مع_النجوم #تقليد#ضحك#محاولة#حب#أبيض_وأسود #ام_كلثوم_كوكب_الشرق طبعاً فن التقليد يكون أحياناً لرسم الإبتسامة فتكون المبالغة بالحركات وكانت صدفة وبدون تحضير كل الإحترام لمحبي وفن كوكب الشرق أم كلثوم رحمها الله