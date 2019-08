فنانة سورية تبهر الجمهور بتقليد أم كلثوم بطريقة كوميدية

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

#كاش_مع_النجوم #تقليد#ضحك#محاولة#حب#أبيض_وأسود #ام_كلثوم_كوكب_الشرق طبعاً فن التقليد يكون أحياناً لرسم الإبتسامة فتكون المبالغة بالحركات وكانت صدفة وبدون تحضير كل الإحترام لمحبي وفن كوكب الشرق أم كلثوم رحمها الله