أعــادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبــــار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صـورة نادرة تعود إلي مرحلة الطفولـة لفنانة شهيــرة، وتفاعـل المتابعون مـع الصورة بشكلٍ لافت، وأثنى الكثيرين علي جمالها وبرائتهـــا في تلك المرحلة العمرية.

أنها الفنانة المغربية الشابة “دنيا بطمة” التى أستطاعت بتلك الصورة من طفولتــهــا أن تحصد كم هائل من الإعجابات التعليقات، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. ومجموعـــــة الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين .

صورة نادرة من طفولة المطربة المغربية «دنيا بطمة»

وكانت الفنانة المغربية «دنيا بطمة» قد أثارت جدلا واسعا بتغير شكلها بشكل كامل في أحدث ظهور لها، مما كشــف عن خضوعهــا للمزيـد من عمليات التجميل بوجهها، ظهرت بوجه منتفخ بشكل كبير، مما أظهرها بشكل مختلف تمامًا، دفع عدد كبيـر من جمهورهـــا لمهـــاجمتها ومطالبتها بالتوقف عن إجراء عمـليات تجميل.

وكانت المفاجأة، بأن صرحت دنيا بطمة بأنها لم تخضع لأي عمليات تجميل على الإطلاق، حيث قالت خلال استضافتها في برنامج “ET بالعربي”، أنها لم تجري أي جراحات تجميلية على الإطلاق، مؤكدة أنها سحبت الفيلر فقط، من بعض الأجزاء بجسدها، واعتمدت على العناية ببشرتها خلال فصل الصيف.

حيث قالت: “ماعمـــلتش عمليات تجميل نهائيًا، قمت بسحب الفيلر من مناطق بجـــسدي فقط، واعتمدت على البشرة في الصيف، نعتني بها أكتر وتكون فريش فقط”.

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إلا أن الدكتور «عمرو النجار»، استشاري جراحات التجميل بمستشفى القصر العيني، قد فـــضح كـــذب دنيا بطمة، حيث كشف سر التحول الكبير في شكلها، بقوله إنه كي يتمكن الشخص من تغيير شكل مـــلامح وجهه، يجب عليه الخـــضوع لعمليات تجميل لتغــــيير عظام الوجه تمامًا.

بالإضافة إلى تغيير مسار الدهون الداخلية أيضًا، حيث قائلا: “لازم يحصل لعب في عـضم الوش، عشان أقدر أحصل على ملامح جديدة خالص”.

دُنيا بطمة قبل وبعد التجميل

يُشار أن التغير في دنيا بطمة لم يقف عند تغير ملامــح وجههــا فقط، وإنما امتلكت جســم بمواصفات مختلفة، ولكن البعض أرجع تحول جسمها إلى ممارستها للرياضة، فيما أرجع آخرون الأمر لعمليات نحت الجسم، خاصة وأن بطمة عادة ما تظهر بخصر منحوت وأجناب أكثر استدارة.

ومؤخراً ظهرت بطمة بجسم ممتلئ، وفستان قصير، إلا أن ما أثار الانتقادات ضدها ليس فستانها القصير، ولكن التحول الصادم في ملامحها، حيث اعتبر البعض أنه أصبحت تعاني من “هوس التجميل”، رأى آخرون أنها تسعى لتغيير ملامحها وشكل جسمها تماماً وأن الأمر مرتبط بمخاوفها من استعادة ملامحها القديمة مرة أخرى.

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