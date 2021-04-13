في موقف غريب، علقت الفنانة المصرية “عفاف مصطفى“، على ما فعله الفنان الشاب أحمد السعدني بعد أزمته الأخيرة التى أدت إلي انسحابه من تصوير «مسلسل كله بالحب» مع الفنانة زينة، والذي يعرض خلال الماراثون الرمضاني الحالي 2021.

وكتبت «عفاف» تعليقًا علي هذا تلك الأزمة عبر حسابها الشخصي بـموقع «فيسبوك»: «أحمد السعدني لابد من يوم تترد فيه المظالم .. ربنا مش بيفوت حاجة سبحانه، مش بيفوت حاجة سبحانه أنت بقي معملتش حساب اليوم ده وكتبت على صفحتك اهانة جامدة لي في موضوع الاستاذ عبد الرحمن أبو زهرة».

الفنانة “عفاف مصطفى” تتشفي فى أحمد السعدنى بعد أزمته الأخيرة ، بسبب انحيازه السابق للفنان “عبدالرحمن أبو زهرة” في خلافه الشهير معها

صورة من كواليس تصوير ” مسلسل الكبريت الأحمر “، جمعت الفنان أحمد السعدنى بـ عفاف مصطفي

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على الجانب الآخر، كان أحمد السعدني قد أعلن عن استيائه من خلال كلمات كتبها عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، قائلا: «أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزلة) وتقدمي بشكوى رسمية للنقيب الدكتور أشرف زكي ضد شركة الإنتاج للخرق الواضح للعقد، الموقع مع الشركة متمسكا بكل حقوقي المادية، وآسف للإزعاج مرة أخرى ورمضان كريم».

وأضاف: «أنا متربي في ستوديوهات كبرنا أنا واللي زيي اللي كان بيتقال عليهم أبناء الفنانين كأنها شتيمة، على احترام مهنتنا مواعيدنا ومذاكرتنا وتحضيرنا للشغل احترامنا للكلمة قبل العقد للأسف شركة الإنتاج ملتزمتش معايا باتفاقهم اللي على أساسه وافقت أشتغل وكان شرط أساسي لقبولي الشغل معاهم والحقيقة أول مرة أشوف تصميم دعاية عمل فني من أفيشات وبرومو بتعمله زميلة في العمل».

ولم تمر سوى ساعات قليلة، وأعلن الفنان مصطفى درويش انسحابه من تصوير العمل، وكتب عبر حسابه الشخصي بـ«فيسبوك»: «أعلن انسحابي من مسلسل كله بالحب ورفع قضية على الشركة المنتجة لإخلالها بشروط التعاقد».

«مسلسل كله بالحب» من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.

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