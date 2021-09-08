أحدثت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، في الأيام الماضية، وذلك بعد نشرها صورة للجرح الذي تعرضت له في قدمها، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل لافت بسبب إهتمام زوجها فريد رحمة، وحرصه الكبير على مداواة قدمها بشكلٍ سريع.

وهذا الأمر لفت بشكلٍ كبير الفنانة البحرينية شيلاء سبت، والتى صرحت على صفحتها الخاصة بـ إحدي منصّات التواصل الإجتماعي، بأنها تبحث عن هذا النوع من الرجال لكي يصبح شريك حياتها.

وعلّقت شيــلاء سبت على الصورة التي نشرتها سيرين بـ ” هذا الاهتمام الذي احتاجه هذه الفترة.. مالت على حظي زين يدرون اني مازلت على قيد الحياة”، وفسر المتابعين تعليقها بأنها تتمنى الزواج من رجل يشبه زوج سيرين عبد النور بإهتمامه بها وخوفه عليها.

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من ناحية أخري، شاركت النجمة سيرين عبدالنور متابعيها على “إنستجرام” مقطع فيديو عفوياً من كواليس مسلسل “دور العمر“، الذي عًُرض على منصة “شاهد” وحقق نجاحاً كبيراً.



وظهرت سيرين في الكواليس وهي تحمل بيدها سندويش وتأكلها بسرعة بعد ساعات طويلة من التصوير المرهق في الليل، كما شرحت تفاصيل ما حصل معها خلف الكاميرا، كاشفةً أنها استغلت تعديل الإضاءة لتتناول السندويش لأنها كانت جائعة وراحت تأكل بشراهة لتنتهي قبل استئناف التصوير.

ولفتت عبد النور إلى أنها طلبت من المخرج سعيد الماروق القليل من الوقت لمراجعة النص، ولكنه عمد الى تصويرها وقال بطرافة: “بس كثير عم تتأكدي من النص”، وهو ما أحرجها…

وعلّقت عبد النور على المقطع قائلة: ” تجرصت علناً… من كواليس «دور العمر» شمس الفجعانة والمخرج سعيد الماروق وثّق اللحظة”، ليعلق الأخير قائلًا: “بتذكر كنت عم بتفرج عليكي وعم صورك بدون ما تعرفي”.

يُذكر أن مسلسل “دور العمر” مؤلف من 10 حلقات فقط، ويشارك عبد النور في بطولته: النجم اللبناني عادل كرم ونخبة من الفنانين اللبنانيين، من تأليف ناصر فقية وإخراج سعيد الماروق، ومن إنتاجات منصة شاهد الأصلية.

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