شنت الفنانة المصرية ” سماح أنور ” هجوما على مسلسل ” ملوك الجدعنة ” الذي يعرض في الموسم الرمضاني الجاري ويشار في بطولته الفنان ” مصطفى شعبان ” والفنان ” عمرو سعد ” .

فكتبت سماح أنور في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك معلنة عن رفضها للصورة التي تقدمها بعض الأعمال الدرامية عن المجتمع المصري قائلة : ” إبن الحلال ما بيشـيلش مطوة علي فكرة ولا بيحـشش ولا بيستضعف ولا قـليل الأدب ولا بيشـتم البنات والستات علشان هو راجل بقي ولازم نخاف منه وكده ولا حاجة ” .

وتابعت : ” عن ملوك الصيـاعة بس السنة دي بيسموها جدعنة .. وفـكنا بقي من حوار دي نماذج من المجتمع والجو البلدي القديم ده .. وبعدين واحد …… ومش جدع أبدا عايزني أحبه واتعاطف معاه ليه هتستفيد ايه فهمني ” .

يذكر أن مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل ودلال عبد العزيز ورانيا يوسف وياسمين رئيس وأحمد صفوت ووليد فواز .. وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال وإخراج أحمد خالد موسى .