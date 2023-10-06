نشرت الفنانة اللبنانية مايا نعمة صورة عبر خاصية “الستوري” على حسابها الخاص على تطبيق «إنستجرام».

مايا نعمة بصورة مثيرة للجدل

وظهرت مايا بروب الاستحمام برفقة زوجها المدرب الرياضي شربل أبو خطار، مما أثار الجدل لدى الجماهير.

مايا نعمة

وكانت مايا أثارت الجدل مؤخرا وتعرّضت لهجوم عنيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اتهامها بممارسة الإيحاءات الجنسية في الحركة والصوت، في إعلان لإحدى شركات الطعام التي يملكها زوجها.

وأطلّت نعمة في الفيديو خلال تناولها طبق ملوخية من الشركة المعلنة، بصوت منخفض وبأسلوب الهمس، مع إصدار تأوّهات وهي تتذوق الطعام وتقوم بحركات مثيرة.

يُذكر أن مايا نعمة تعرضت أخيراً لوعكة صحية وفق ما أعلنت، إذ نشرت مجموعة من الصور والفيديوات من على سرير المرض، وبكت قائلةً: “أنا قوية لأنكم بجانبي”.

وظهرت لاحقاً خلال دخولها إلى غرفة العمليات بدون أن تكشف المزيد من التفاصيل عن أزمتها الصحية.

المطربة اللبنانية مايا نعمة عدد من الأغاني خلال مسيرتها الغنائية التي تقترب من العشر سنوات، من بينها ديو مع المطرب العالمى pitbull بالعربية والإنجليزية.

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