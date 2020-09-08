أشعلت الفنانة “ياسمين صبري” مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، بعدما تداول نشطاء بموقع “تويتر” صورة من الإفراج الجمركي وإخطار الترخيص لـسيارة جديدة ماركة رولز رويس، أهداها لها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.وجاء سعر السيارة كما هو وارد في إخطار الترخيص: 6 ملايين و133 ألفاً و545 جنيهاً، وجاء سعر الإفراج الجمركي عنها بما يقارب 4 ملايين جنيه، بإجمالي نحو 10 ملايين جنيه مصري.

في ذات السياق، عبرت الفنانة المصرية “سلوى عثمان” عن رأيها، بشأن الضجة التي أثيرت حول سيارة ياسمين صبري الفارهة التى تقدر بالملايين، بتأكيدها على أن الزوجين أحرار في تصرفاتهما، فهي زوجته وهو يرغب في أن يدللها بهدايا رائعة قائلة: “ده جوزها وهو حر يهاديها باللي هو عاوزه، هي مراته عاوز يدلعها أو يجيبلها هدية حلوة، وكل واحد على قد مقدرته، هو عاوز يهادي زوجته حاجة كبيرة هما حرين مع بعض”

وأضافت سلوى عثمان أنها بشكل خاص من أنصار “داري على شمعتك تقيد”، مشيرة إلى رفضها فكرة الإعلان عن الهدايا التي تتلقاها من زوجها قائلة: “مش ضروري أقول أو أعمل إعلان عن هدية جوزي جبهالي، هما لو عاوزين يعملوا كده أكيد هما حرين”.

الفنانة “سلوي عثمان”

وعاتبت سلوى عثمان الزوجين أبو هشيمة وياسمين صبري على الحديث على قيمة الهدايا الباهظة على الملأ، وذلك مراعاة لظروف الشباب غير المقتدر الذي لا يستطع حتى أن يتزوج قائلة: “براحة على الشباب الي مش قادر يتجوز ومش قادر يجيب”.

وتابعت سلوى عثمان حديثها بأن الإعلان على مثل هذه الهدايا، غالباً ما يحدث مقارنات مستنكرة ما يحدث في هذا الصدد بقولها: “هو مقتدر وجبلها سيارة غالية إنتي جوزك هيجيبلك زيها إزاي؟!”. ووجهت عثمان نصيحة لياسمين صبري بضرورة التكتم على أمورها أكثر، كما قالت للشباب أن النجاح من الممكن أن يكون من نصيبهم ومن ثم يستطيعون شراء هذه الأشياء الباهظة.

من جانبه، انتقد أحمد أبو هشيمة الأرقام والأخبار المغلوطة عبر السوشيال ميديا بشأن السيارة التي اشتراها لياسمين صبري، نافياً صحة صور السيارة التي تم تداولها بكثافة على مواقع التواصل.