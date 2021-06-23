كشفت الفنانة ” عارفة عبد الرسول ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن حذف مشاهدها التي شاركت بها كضيفة شرف في فيلم ” البعض لا يذهب للمأذون مرتين ” .

وأشارت عارفة عبد الرسول إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى طول مدة الفيلم ولأسباب درامية حيث أن مشاهدها لم تكن مؤثرة بشكل كبير على سير الأحداث .. معربة عن اعتزازها بالمشاركة بهذا العمل واعتزازها به ومن الأفلام المقربة إلى قلبها .

وتضمن المنشور مقطع فيديو للإعلان الرسمي للفيلم وكتبت في تعليقها عليه : ” مشاهدى اتشالت فى المونتاج لصالح الفيلم .. ويظل من أفضل الأفلام على قلبى ” .

كما أوضحت في التعليقات على الفيديو ما اضطر المخرج إلى القيام بذلك فقالت : ” طلع طويل زيادة ومشاهدي مش مؤثرة أوي ” .

وتابعت : ” كنت فرحانة اوي بالاستايل الجديد والشكل المختلف والكوميديا اللذيذة بس للضرورة أحكام ” .

يذكر أن فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين من المقرر عرضه في السابع من شهر يوليو المقبل بجميع دور العرض في مصر والعالم العربي .

ويشارك في بطولته كلا من : كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد .وعدد من ضيوف الشرف .. ومن تاليف أيمن وتار وغخراج أحمد الجندي .