شنت الفنانة ” دينا فؤاد ” هجوما قاسيا على المذيعة ” مي حلمي ” على خلفية إساءة الأخيرة في حلقة برنامجها ” الحكم ” لضيفها نجم نادي الزمالك السابق ” أحمد صالح ” مما اضطره إلى الانسحاب من الحلقة .

فكتبت دينا فؤاد في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام : ” حقيقي أحنا بقينا في زمن المسخ على رأي الزعيم عادل إمام .. أول مرة اتكلم في حاجة تخص حد بس بجد مستفزة جدا .. بلاش تقولوا إعلامية يا ريت تقولوا بهلون مسخ ” .

وتابعت : ” حاجة في منتهى قلة الأدب وعدم الاحترام وطول الوقت إنسانة مستفزة وعايزة تعمل فيها جامدة ومفيش زيها .. يا سيادة الحكم أنت جامدة بس في قلة الادب والاستفزاز .. كفاية بقى مليتوا البلد .. تحية للمحترم كابتن أحمد صالح ” .

يذكر أن المذيعة مي حلمي تم إيقاف برنامجها المذاع على قناة الحدث اليوم وإيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق بسبب هذه الواقعة التي أثارت حالة من الغضب بين المتابعين .