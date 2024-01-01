كشفت الفنانة مرام علي عن رفضها التام لتقديم أدوار بها عري وذلك أثناء تواجدها ببرنامج “كتاب الشهرة” من تقديم علي ياسين عبر قناة “الجديد”.

وقالت مرام على : مستحيل أقبل بدور به تعري، أما القبلات ليس لديّ مانع إذا كان لها مكان، والإيحاءات تساعد المخرج حتى لا تظهر بشكل فج ومضطرين في بعض الأوقات أن نقدمها وأرفض العُري فى أى عمل حتى لو كان أجنبيًا ويمنحها فرصة للعالمية.

مرام على

وقدّمت مرام على عددًا من الأعمال الفنية المميزة ولعل من أبرزها مسلسل “عروس بيروت” مع ألمع النجوم العرب.

والذى يبرز العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بـ”ثريا” الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا، وقام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.

وعرض مسلسل عروس بيروت 2 على منصة شاهد VIP حيث يسبق عرض حلقاته عن قناة MBC MASR و mbc 4 بيوم واحد.

أبطال مسلسل عروس بيروت

مسلسل “عروس بيروت” من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

أحدث أعمال مرام علي

على جانب آخر، يعرض لمرام علي مسلسل “الخائن” عبر قناة MBC ومنصة شاهد vip.

تدور أحداث المسلسل حول “طبيبة” ناجحة متزوجة ولديها ابن تعيش حياة سعيدة، ولديها أصدقاء مقربين، وفي لحظة ينهار كل شيء باكتشافها خيانة زوجها لها مع شابة صغيرة، واكتشافها أن أصدقائها كانوا على علم بالأمر، تقرر الانتقام من زوجها وكشف خيانته أمام الجميع والانفصال عنه، وتخطط حتى تتمكن من أخذ حقوق حضانة ابنها وتثير حملة ضد طليقها ليضطر للسفر إلى الخارج، ورغم طلاقهما لكن الزوج يظل يحبها ويغير عليها ويريد العودة إليها مما سيسبب الكثير من الأزمات.

مسلسل “الخائن”

“الخائن” هو النسخة العربية من مسلسل قدم في أكثر من دولة، قدم أول مرة في نسخته الأمريكية “دكتور فوستر” Doctor Foster، إنتاج عام 2016 بطولة بيرتي كارفيل سيمون فوستر جودي كومر، في عام 2020 قدمت نسخة تركية من المسلسل بعنوان “الخائن” وقام ببطولته جانسو ديري، كانر سيندوروك، ميليس سيزين.

ومسلسل “الخائن” بطولة سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، مرام علي، ريتا حرب، جلال شموط، رولا بقسماتي، خالد شباط، إيلي متري، تاتيانا مرعب، جينا أبو زيد.

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