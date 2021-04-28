أعلنت الفنانة المصرية ” فريدة سيف النصر ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

فكتبت فريدة سيف النصر في منشورها مطالبة الجمهور بالدعاء لها : ” يا أنا يا أنتى يا كورونا الحقيرة .. يا حبيبتي يا أمى قد كده كنتى بتتألمى .. دعواتكم بالنصر في معركتي معاها .. شديدة ولكن الله أقوى ” .

يذكر أن والدة الفنانة فريدة سيف النصر كانت قد توفيت في الرابع من شهر إبريل الجاري بعد صراع مع فيروس كورونا ووضعها فى العناية المركزة بأحد المستشفيات .. كما أصيب شقيق سيف النصر أيضا بالفيروس ولكن تم شفاؤه .