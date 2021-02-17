نشر أحد الحسابات المهتمة بنشر صور وأخبار الفنانين من الزمن الجميل صورة كشفت عن صلة القرابة بين الفنانة الراحلة ” زهرة العلا ” والفنان ” أحمد سعيد عبد الغني ” .

وظهر في الصورة كلا من زهرة العلا وأحمد سعيد عبد الغني وإبنته الصغيرة .. وتبين من التعليق عليها أن الفنان الراحلة هي خالة أحمد سعيد عبد الغني .

فجاء في التعليق على الصورة : ” أحمد سعيد عبد الغني وخالته الفنانة الجميلة زهرة العلا .. والجميل في ذلك أن إبنته تشبهه خالته كثيرا ” .

وأشار بعض المتابعين في تعليقاتهم على الصورة إلى عدم معرفتهم بصلة القرابة بينهما والبعض الآخر ركز على وجه الشبه الكبير بين زهرة العلا وإبنة أحمد سعيد عبد الغني .

ومن تعليقات المتابعين : ” أول مرة أعرف إنها خالته ” و ” أول مرة أعرف بصراحة قمر عيلة محترمة ” و ” حلوين ” .