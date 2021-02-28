أجرت الفنانة ” إيناس مكي ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” سيد علي ” في برنامجه حضرة المواطن كشفت من خلالها عن تطورات الحالة الصحية لشقيقها الفنان ” أحمد مكي ” بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا .

فقالت إيناس مكي أن شقيقها اكتشف إصابته بالفيروس منذ 7 أيام بعد إجرائه للتحليل الخاص بكورونا والتي جاءت نتيجته إيجابية وشعوره ببعض الأعراض والتزم منذ ذلك الوقت بالعزل المنزلي وخضوعه لبروتوكول العلاج الذي أقرته منظمة الصحة العالمية .

وأشار سيد علي في حديثه إلى ما تعرض له الفنان أحمد مكي من إساءة وشماتة من جانب لجان إلكترونية لجماعة الإخوان بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا بسبب مشاركته في مسلسل ” الاختيار 2 ” .

وعلقت إيناس مكي على ذلك قائلة : ” لمجرد مشاركته في عمل وطني بيسرد القصة اللي حصلتلنا بحق ربنا بمجرد ما سمعوا إنه عمل مشاهد رابعة وابتدت اللجان الالكترونية ماشاء الله يعني بس فعلا أي فنان محترم المفروض يرتقي عن هذا الكلام وحب الناس واحترام الناس واصل ” .