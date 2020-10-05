خرجت الفنانة ” بشرى ” بتصريحات لها لبرنامج ” Gossips ” وهو أحد البرامج الشهيرة على منصات التواصل الإجتماعي عن الفنان ” محمود العسيلي ” .

حيث كشفت بشرى عن رغبتها التي أبدتها أكثر من مرة من قبل في إعادة التعاون الفني بينهما بعد النجاح الذي حققاه من خلال أغنية ” تبات ونبات ” منذ ست سنوات .

إلا أن محمود العسيلي تهرب منها أكثر من مرة عند تلميحها له وطرحها لهذه الفكرة على حد قولها .

فقالت معاتبة إياه : ” العسيلي بيتهرب مني .. فلوس الشهرة غيرته .. وروحت فرحه الأخير وكان شرطي إننا نعمل أغنية سوا فهو بيقدم مزيكا جيدة وبيفهم صوتي ” .