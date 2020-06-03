أعادت مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة نادرة من مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيره، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت في سن صغير جداً، وتجلس واضعة يدها على وجهها، فيما بدى الملل الشديد واضحًا على ملامح وجهها، وعلقت متسائلة: “أخبار “الكارنتينا” -الحجر المنزلي- إيه؟”.

أنها الفنانة الشابة “هنادي مهنا” التى استطاعت أن تحصد نسب عالية من التعليقات والمشاركات على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بسبب تلك الصورة.

يُذكر أن الفنانة هنادي مهنا قد أعلنت مؤخراً خطوبتها رسمياً من الفنان الشاب أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل “خالد صالح”، وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي هذا الخبر مرفقاً بفيديو من حفل الخطوبة بمنزل العروس الذي أحياه الفنان “تامر حسنى”، في جو عائلي بعيداً عن الوسط الفني، كما اجتمع الثنائي في مسلسل “الفتوة” الذي تم عرضه ضمن الموسم الرمضانى 2020، بطولة ياسر جلال، وعدد كبير من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.