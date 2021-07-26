أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها الفنانة المعتزلة “نسرين إمام” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديـا.

الفنانة المعتزلة نسرين إمام بدأت نشاطها الفني عام 2007 وشاركت في بطولة عدد من المسلسلات منها «قلب ميت» و«حنان وحنين» و«أدهم الشرقاوي». وغيرهم الكثير، ثم تعرفت نسرين على المنتج تامر مرسي، والذي وقع في غرامها من النظرة الأولى، وبالفعل ارتبطا عاطفيًا، وطلب منها تامر مرسى اعتزال الفن.

مقالات ذات صلة – نسرين إمام تعتزل الفن بأمر زوجها

وأكدت نسرين إمام، أنها اعتزلت الفن بناءً على رغبة زوجها ومن أجل التفرغ لعائلتها، ورغم ابتعاد نسرين عن التمثيل إلا أن علاقتها بالوسط الفني مازالت قوية، ومن أبرز أصدقائها ريهام حجاج ودينا الشربيني.

درست نسرين إمام في الأكاديمية البحرية بالقاهرة وعملت كمعيدة فيها لمدة شهرين قبل أن تتجه للتمثيل، وكانت بدايتها عندما قدمها أحد أصدقائها للمخرجة إيناس بكر للعمل في مسلسل “حنين وحنان” مع الفنان عمر الشريف ومجموعة من الفنانين عام 2007.

وكان ثاني أعمال نسرين إمام مسلسل “قلب ميت” مع النجوم شريف منير وغادة عادل ومن إخراج مجدي أبوعميرة في عام 2008، وفي نفس العام شاركت في مسلسل “جدار القلب” مع خيرية أحمد وأحمد زاهر ومن إخراج أحمد صقر ، ومسلسل ” أدهم الشرقاوي ” مع محمد رجب وإخراج باسل الخطيب والذي حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن دورها فيه من مهرجان الإعلام العربي.

كما شاركت نسرين إمام في سيت كوم “راجل وست ستات” الجزء الرابع في العام 2009 مع أشرف عبد الباقي ومها أبو عوف وإنتصار وسامح حسين، وآخرين ومن إخراج أسد فولادكار.

وفي عام 2010 شاركت نسرين بمسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” مع الفنان محمد هنيدي ومن إخراج سامح عبد العزيز ، ومسلسل برة الدنيا مع شريف منير وأميرة العايدي ومن إخراج مجدي أبو عميرة. ثم أعلنت أعتزالها عام 2016 للتفرغ لعائلتها.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “