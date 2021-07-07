تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، رحلت عن عالمنا منذ أشهر قليلة، حيث كانت طفله في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشادوا ببرائتها وجمالها في تلك المرحلة العمرية.

أنها الفنانة الراحلة فاتن فتحي، المشهورة بالفنانة ” نادية العراقية “، التى توفيت في شهر مايو الماضي، وكشف نجلها أدهم محروس، عن صورة لها قبل وفاتها حين كانت تعانى من أزمة صحية، دخلت على إثرها المستشفى للعلاج، مطالبًا جمهورها ومحبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

صورة نادرة من طفولة الفنانة الراحلة ” نادية العراقية”

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يُشار إلى أن آخر كلمات الفنانة الراحلة نادية العراقية كانت يوم 30 أبريل الماضي، وقبل دخولها العناية المركزة، إثر إصابتها بفيروس كورونا، حيث نشرت تحذيرًا لجمهورها من فيروس كورونا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

كما كتبت الراحلة نادية العراقية قبل رحيلها عبر حسابها على فيسبوك، وقت رحيل الفنانة القديرة ” أحلام الجريتلي “، منتقدة عدم حضور الفنانين عزائها، كما عرضت الفيديوهات التي تخص أعمال الراحلة، وعلّقت قائله : «حتي الموت فيه سوبر ستار وستار .. إيه الظلم ده؟.. القنوات تجيب فيديوهات للراحل يوسف شعبان ومفيش فيديو واحد عن المرحومه أحلام الجريتلي اللي بقالها 35 سنة عطاء، عيب عليهم بجد».

وتابعت في منشورها حينها: «واللي يروح عزا لازم لسوبر ستار حتي لو الميت أم السوبر أو جدته.. مفيش عدل حتي في الموت.. بس العدل في القبر وفي الآخره.. أخرتها كفن كما قالت أحلام متر في متر».

وما توقعت به الفنانة الراحلة نادية العراقية حدث أيضًا في جنازتها، إذ لم تشهد حضور أي من الفنانين زملائها، واقتصرت على أبنائها الثلاثة وعدد من أفراد أسرتها فقط.

ونادية العراقية، هي ممثلة عراقية ولدت في محافظة بابل في 3 أغسطس عام 1963، ثم انتقلت إلى العيش في مصر عام 1997.

وبدأت مشاركتها الفنّية في الأدوار الصغيرة ثم الأدوار الثانوية في عدد من المسلسلات والأفلام، وعملت بعدد من الإعلانات التجارية، وشاركت في فيديو كليب لأغانٍ عدة منها أغنية “أمي مسافرة ” لفريق “أم تي أم” وقدمت حفلاً في دار الأوبرا المصرية قامت بالغناء باللون الفولكلوري العراقي.

وكان آخر ظهور لـ نادية العراقية فى الماراثون الدرامى رمضان 2021 من خلال مسلسل “أحسن أب” للفنان على ربيع وتدور أحداثه فى إطار كوميدى خلال 15 حلقة، وعرض فى النصف الأول من شهر رمضان.

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