لا شكّ أن أغاني الفنانة اللبنانية ​فيروز​ لم تحقق إنتشاراً محلياً فقط، بل إن الكثير منها حقق إنتشاراً عالمياً، وذلك من خلال ترجمتها للكثير من اللغات، ولجوء العديد من النجوم العالميين إلى غناء بعضها سواءً بلغتهم أو باللغة العربية.

ومن هنا، وبعد تصدر فيروز للمشهد الفني في العالم، من خلال زيارة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ لها قبل أيام، وتقليدها وسام جوقة الشرف وهو أعلى وسام فرنسي، أعاد المتابعون تداول عدد من الأخبار التي تؤكد على نجومية فيروز التي تتخطى حدود الوطن.

فكان من بين هذه الاخبار، تداول أغنية للمغنية الصينية ​جو مينغ ينغ​، التي إقتبست لحن أغنية “آخر إيام الصيفية” لفيروز وغنتها بالصيني ومقطع من الأغنية بالعربي.

وكان أعاد السفير الصيني في السعودية تزامناً مع هذه الزيارة الإضاءة على هذه الأغنية عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:”أستمتع بلحن فيروز من الفنانة الصينية جو مينغ ينغ، الذي تم تسجيله في ثمانينيات القرن الماضي. هل تعرف اسم الأغنية”؟



