نشرت الممثلة الكندية ” ألين بيج ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أعلنت من خلالها عن تحولها جنسياً بشكل كامل إلى رجل وأطلقت على نفسها إسم إليوت بدلا من ألين ,

فجاء في التغريدة : ” أهلا يا أصدقائي .. أود أن أشارككم أنني تحولت من هي إلى هو وأصبح إسمي أليوت .. لقد ألهمني الكثيرون في مجتمع العابرين جنسيا .. شكرا لكم على شجاعتكم ” .

وتابع : ” أشعر أنني محظوظ لأنني أكتب لكم .. لقد وصلت إلى ما أريد في حياتي .. اشعر بامتنان كبير للأشخاص الرائعين الذين دعموني طوال هذه الرحلة .. لا أستطيع أن أبدأ في التعبير عن مدى ابتهاجي بأن أخيرا أقدر أن أحب ما أكون عليه ” .

وأضاف إليوت : ” الحقيقة هي أنه على الرغم من شعوري بسعادة عميقة في الوقت الحالي ومعرفة مقدار الامتياز الذي أحمله إلا أنني أشعر بالخوف أيضا من الغزو والكراهية والعنف .. لأكون واضحا لا أحاول إخماد لحظة سعيدة وأحتفل بها لكني أريد أن أتناول الصورة الكاملة التمييز ضد المتحولين متفشٍ وقاسي وينتج عنه عواقب وخيمة لكن سأفعل كل ما بوسعي لتغيير هذا العالم للأفضل ” .

يذكر أن إلين بيج كانت قد حصلت على ترشيح لنيل جائزة الأوسكار وجائزة جولدن جلوب عن دورها في فيلم ” Juno and Inception ” الذي تم عرضه في عام 2007 .. ومن أبرز أعمالها فيلم ” Days of Future Past ” من سلسلة ” X-Men ” وفيلم ” To Rome with Love ” .